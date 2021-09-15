17 и 18 сентября норильские школьники будут учиться дистанционно

«17 и 18 сентября все школьники перейдут на дистанционный режим обучения. При этом управление образования рекомендовало предусмотреть возможность занятости детей - организовать День здоровья, сдачу зачётов либо походы в театры или кинотеатры. Кроме того, решено не загружать ребят домашними заданиями, а уроки сократить», - сообщил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Многие педагоги и представители администрации школ в дни проведения выборов будут задействованы в работе территориальных избирательных комиссий. Однако на учебном процессе это никак не скажется, расписание учитывает данный фактор.

Всего в Большом Норильске, включая посёлок Снежногорск, насчитывается 35 избирательных пунктов. Их работа организована согласно рекомендациям Роспотребнадзора.