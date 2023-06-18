Поздравление с Днём медицинского работника от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Миссия медицинского работника сложна и ответственна. Каждый ваш рабочий день — это новая непростая задача, связанная с сохранением здоровья наших граждан. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляя сострадание к чужой боли.

Несомненно, это требует не только глубоких знаний и высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: душевной щедрости, милосердия, доброты и чуткости.

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам здравоохранения, чей многолетний профессиональный опыт стал образцом не для одного поколения молодых специалистов. Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд и любовь к избранной профессии.

От всей души желаю, чтобы вы всегда были окружены искренней благодарностью пациентов! Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска