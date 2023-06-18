Ирина Субочева поздравила норильчан с Днём медицинского работника
Ирина Субочева поздравила норильчан с Днём медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Ваша почетная миссия - сохранение здоровья, самой главной ценности человека, требует особых душевных качеств: ответственности, милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего героизма, мужества, готовности рисковать своей жизнью ради спасения других.
Медицина стремительно развивается, сталкиваясь с серьезными вызовами современности, сподвигая все звенья отечественного здравоохранения находиться в непрерывном обучении, повышении своего мастерства.
Пусть в ваших семьях всегда царят мир и гармония, всем делам сопутствуют вдохновение и успех! Крепкого здоровья, счастья и реализации всех намеченных планов! С праздником!
Ирина Субочева,
депутат Законодательного собрания Красноярского края