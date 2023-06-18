Александр Пестряков поздравил горожан с Днём медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли здравоохранения, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Большинство из вас отмечает этот день на боевом посту, ведь у болезни нет ни выходных, ни праздников. Каждую минуту вы боретесь за чью–то жизнь, сохраняете здоровье людей, помогаете всем, кто в этом нуждается.

Сегодня медицина, как и многие другие отрасли, активно развивается — современное оборудование и инновационные технологии позволяют спасать жизни тех, кого ещё несколько лет назад назвали бы неизлечимо больными. Но и сотни лет назад, и сейчас именно люди в белых халатах — главная движущая сила в развитии здравоохранения. Врач, человек, беззаветно преданный своей профессии, отдающий ей всё своё время, силы и даже здоровье, — тот, без кого прогресс в медицине абсолютно невозможен.

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сёстры и братья, технические и инженерные работники в области здравоохранения Норильска, благодарю вас от лица всех горожан за высокий профессионализм, чуткость, неравнодушие, преданность выбранному делу. За то, что вы, невзирая ни на какие трудности, всегда ставите во главу угла здоровье и жизнь человека.

Низкий вам поклон за ваши подвиги и сотни тысяч спасённых людей. Здоровья вам, профессионального роста, уверенности в себе и в завтрашнем дне, стабильности и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска