18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией

Более 100 сотрудников ЗФ «Норникеля» приняли участие в групповых раундах, а после побородись за победу в плей-офф. Вопросы, которые задавали конкурсантам, были связаны с актуальными для компании и города темами.

В компании уверены, что интеллектуальное направление деятельности – это возможность реализации интеллектуального потенциала работников компании в различных конкурсах, турнирах, а также в играх интеллектуального клуба «НИКоНН».

По словам Жанны Филатовой, куратора интеллектуального клуба «НИКоНН», главного специалиста отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», интеллектуальные игры активно способствуют развитию нестандартного мышления каждого члена команды, а также развивают в коллективе атмосферу конкуренции, способствующую выявлению скрытых возможностей.

Так, по итогам всех раундов победителями стали: команда общества «Медвежий ручей» - они заняли первое место, на втором месте - команда рудника «Скалистый» и на почётном третьем месте - сборная управлений Заполярного филиала.

Следующая, финальная игра сезона 2023 года пройдёт по правилам популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» 7 декабря. Тогда же будут подведены общие итоги нынешнего сезона и названа команда-победитель интеллектуального клуба «НИКоНН» 2023 года.