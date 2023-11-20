МАУ ИЦ «Норильские новости»

18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией

18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией

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18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией

В спортхолле «Айка» прошла очередная игра интеллектуального клуба «НИКоНН» «Ворошиловский стрелок».

18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией18 команд предприятий «Норникеля» блеснули своей эрудицией

Более 100 сотрудников ЗФ «Норникеля» приняли участие в групповых раундах, а после побородись за победу в плей-офф. Вопросы, которые задавали конкурсантам, были связаны с актуальными для компании и города темами.

В компании уверены, что интеллектуальное направление деятельности – это возможность реализации интеллектуального потенциала работников компании в различных конкурсах, турнирах, а также в играх интеллектуального клуба «НИКоНН».

По словам Жанны Филатовой, куратора интеллектуального клуба «НИКоНН», главного специалиста отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», интеллектуальные игры активно способствуют развитию нестандартного мышления каждого члена команды, а также развивают в коллективе атмосферу конкуренции, способствующую выявлению скрытых возможностей.

Так, по итогам всех раундов победителями стали: команда общества «Медвежий ручей» - они заняли первое место, на втором месте - команда рудника «Скалистый» и на почётном третьем месте - сборная управлений Заполярного филиала.

Следующая, финальная игра сезона 2023 года пройдёт по правилам популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» 7 декабря. Тогда же будут подведены общие итоги нынешнего сезона и названа команда-победитель интеллектуального клуба «НИКоНН» 2023 года.

Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
20 ноября в 13:00 740
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