Поздравление с Международным днём музея от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники Музея Норильска, ветераны музейного дела! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Музейно-выставочное направление в нашем городе поддерживается и развивается на протяжении более восьми десятков лет. В нём отражаются самые важные события от становления поселка, города, главного предприятия и его подразделений, от подвигов норильчан во время Великой Отечественной войны и до дней сегодняшних, когда Норильск уверенно идет к званию столицы российской Арктики.

Музей Норильска – это место, где нет сухих фактов и стереотипов, но есть живая, «говорящая» история, где рассказы, экспонаты, интерактивные занятия вовлекают и погружают людей в те или иные события. Особое место в жизни города занимают и музеи боевой славы, расположенные во всех районах Норильска. Их двери открыты посетителям разных поколений, но молодёжь, без сомнения, здесь наиболее частые гости. Школьные музеи также ведут активную деятельность, сотрудничая с городскими экспертами по различным темам. Это сотрудничество дарит ученикам возможность глубже понять ход исторических событий, чтобы грамотно анализировать и планировать дальнейшую жизнь.

Я благодарю всех, кто посвятил себя делу сохранения культурных ценностей Норильска, памяти о важных людях и событиях города, поддержанию интереса и взаимодействия жителей с историей нашей земли. Искренне желаю вам новых открытий, интересных подходов к работе, благодарных посетителей и безмерного вдохновения.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска