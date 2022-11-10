18 ноября в Норильске пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям

За правовой помощью могут обратиться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей и их законные представители, дети-инвалиды и их законные представители, несовершеннолетние, состоящие на всех видах профилактического учета, а также граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Работа консультационных пунктов, с целью оказания правовой помощи детям, родителям и законным представителям будет организована по адресам:

– Норильский детский дом - с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Нансена, 74;

– отдел опеки и попечительства администрации города Норильска - с 09.00 до 18.00 по адресам: Ленинский проспект, 1; ул. Диксона, 10; ул. Шахтерская, д. 9а;

– отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Норильска - с 17.00 до 20.00 по адресам: ул. Кирова, 29; ул. Диксона, 10; ул. Шахтерская, д. 9а;

– Норильский техникум промышленных технологий и сервиса - с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Павлова, 13.