МАУ ИЦ «Норильские новости»

18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева

18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева

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18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева

Со дня его кончины прошло 22 года. Заслуженный горняк, с юности писавший стихи, он безвременно ушел на 51-м году жизни на рабочем месте.

18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева

Юрий Бариев первый из коренных норильчан был принят в Союз писателей России, руководил городским литературным объединением при «Заполярной Правде», участвовал в создании Союза писателей Таймыра.

Лидер норильских поэтов, он был редактором-составителем уникального сборника норильской поэзии «Гнездовье вьюг», выпустил несколько сборников стихов, стал переводчиком «Слова о полку Игореве», который высоко оценил академик Дмитрий Лихачев. На его стихи написано немало хороших песен о Норильске. Мемориальная доска Юрию Бариеву установлена на фасаде дома на ул. Севастопольской, 7б, где он жил. Сегодня на погосте Голиково, где поэт упокоился рядом с женой Софьей, их памяти поклонились норильские литераторы, близкие и друзья. Специалисты сектора краеведения Централизованной библиотечной системы представили в соцсетях виртуальную выставку «Я знаю, как звезда кричит», посвященной дню памяти Юрия Бариева.

Текст Ирина Даниленко
18 сентября в 17:20 460
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