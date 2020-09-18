18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева
18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева
Со дня его кончины прошло 22 года. Заслуженный горняк, с юности писавший стихи, он безвременно ушел на 51-м году жизни на рабочем месте.
Юрий Бариев первый из коренных норильчан был принят в Союз писателей России, руководил городским литературным объединением при «Заполярной Правде», участвовал в создании Союза писателей Таймыра.
Лидер норильских поэтов, он был редактором-составителем уникального сборника норильской поэзии «Гнездовье вьюг», выпустил несколько сборников стихов, стал переводчиком «Слова о полку Игореве», который высоко оценил академик Дмитрий Лихачев. На его стихи написано немало хороших песен о Норильске. Мемориальная доска Юрию Бариеву установлена на фасаде дома на ул. Севастопольской, 7б, где он жил. Сегодня на погосте Голиково, где поэт упокоился рядом с женой Софьей, их памяти поклонились норильские литераторы, близкие и друзья. Специалисты сектора краеведения Централизованной библиотечной системы представили в соцсетях виртуальную выставку «Я знаю, как звезда кричит», посвященной дню памяти Юрия Бариева.