18 сентября горожане почтили память почетного гражданина города Норильска поэта Юрия Бариева

Юрий Бариев первый из коренных норильчан был принят в Союз писателей России, руководил городским литературным объединением при «Заполярной Правде», участвовал в создании Союза писателей Таймыра.

Лидер норильских поэтов, он был редактором-составителем уникального сборника норильской поэзии «Гнездовье вьюг», выпустил несколько сборников стихов, стал переводчиком «Слова о полку Игореве», который высоко оценил академик Дмитрий Лихачев. На его стихи написано немало хороших песен о Норильске. Мемориальная доска Юрию Бариеву установлена на фасаде дома на ул. Севастопольской, 7б, где он жил. Сегодня на погосте Голиково, где поэт упокоился рядом с женой Софьей, их памяти поклонились норильские литераторы, близкие и друзья. Специалисты сектора краеведения Централизованной библиотечной системы представили в соцсетях виртуальную выставку «Я знаю, как звезда кричит», посвященной дню памяти Юрия Бариева.