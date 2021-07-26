18,5 млн рублей из краевого бюджета выделено на пособие для двойняшек и тройняшек

Размер материальной помощи зависит от территории проживания. В центральных и южных районах края - 75 541 рубль, в Лесосибирске – 92 973 рубля, в Норильске – 104 595 рублей. Такую сумму получают родители на каждого ребенка. Оформить её можно в течение полугода после рождения детей на сайте Госуслуг, в МФЦ или отделении соцзащиты.

- Одновременное рождение нескольких детей – серьёзная финансовая нагрузка, а предоставляемая выплата служит весомым подспорьем для родителей, - отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Эта инициативная мера краевой социальной поддержки была принята ещё десять лет назад, а в настоящее время оказывается в рамках национального проекта «Демография».