19 августа православные норильчане отпразднуют Яблочный Спас

Яблочный Спас - это второй спас в августе. Первым был медовый, который отметили 14 августа, третий - ореховый - 29 августа. В народе про эти дни говорят: «Три Спаса - три запаса».

Яблочный Спас - это народное название праздника Преображение Господне. Праздник посвящён событию, отражённому в евангельских источниках: апостолы во время молитвы на горе Фавор узрели преображенного воскресшего Иисуса Христа.

Во время Яблочного Спаса православные соблюдают Успенский пост - под запретом мясная и молочная пища, а также яйца. Но можно есть освящённые плоды нового урожая.

В канун Яблочного Спаса - 18 августа - в Кафедральном соборе «Всех Скорбящих радость» пройдёт Всенощное бдение, а в день спаса - 19 августа в 9.00 - Божественная литургия, после которой норильчане смогут освятить яблоки.