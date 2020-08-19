19 августа православные отмечают праздник Преображения Господня

Год назад в Кайеркане зарегистрировали православный приход в честь этого двунадесятого праздника Русской Православной Церкви. Настоятелем стал иерей Александр Попов, который ранее служил в Светлогорске, его стараниями там возвели деревянную Свято-Покровскую церковь.

Сейчас в Норильской епархии ожидают из красноярского ООО "Базилика" проект Свято-Преображенского однокупольного храма со звонницей для прихода в Кайеркане. Пока службы проводят по субботам и пятницам в помещении бывшего банка на улице Шахтерской, 11б. А возведение нового планируют начать в следующем году в районе улицы Первомайской, 20.

В канун праздника Преображения Господня всенощное бдение в приходе служил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Владыка освятил принесенные верующими яблоки. В народе этот праздник называют Яблочный Спас, поскольку к этому времени поспевают яблоки и другие плоды нового урожая, которые издавна принято приносить для освящения в храмы. 28 августа православные отметят праздник Успения Божией Матери, в который завершится двухнедельный Успенский пост.