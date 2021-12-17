19 декабря Норильск вновь станет добрым

19 декабря с 15.00 до 20.00 в арт-холле пройдет мероприятие, включающее яркое шоу и благотворительную акцию. Его организаторами выступают благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и центр развития личности «Старт».

Фестиваль «Добрый Норильск» проходит в северном городе в шестой раз. 19 декабря в программе «Доброго Норильска – 2021» – традиционные мастер-классы по изготовлению игрушки; ярмарка изделий ручной работы; музыкальные и танцевальные сюрпризы; в финале – световое шоу. Организаторы обещают, что это будет красивое, доброе и увлекательное партнерское событие.

«Канун новогодних и рождественских праздников – самое время дарить радость тем, кто в этом особенно нуждается. Новый год – время чудес, и в наших силах сделать так, чтобы счастье заглянуло в каждый дом, к каждому ребенку», – говорит председатель благотворительного фонда социальных программ Наталья Солодовник.

Фестиваль объединит волонтеров, бизнес-сообщество, благотворительные организации. Его партнерами выступят центр милосердия, общество инвалидов и другие некоммерческие организации, каждая из них на вырученные от ярмарки средства окажет поддержку своему благополучателю. Фонд «Территория добра» поможет оплатить лечение Айши из Норильска, стоимость двухмесячного курса реабилитации для девочки – 564 тысячи рублей.

Наталья Солодовник добавила, что возможность присоединиться к акции - помочь в организации, заявиться на мастер-класс и стать для кого-то добрым волшебником есть у всех – достаточно сделать заявку на участие, позвонив в фонд по телефону 46-53-33.