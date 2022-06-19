День медицинского работника. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Труд медиков был и остаётся самым благородным и востребованным в обществе. В надёжных руках специалистов — жизнь и здоровье людей. Современные реалии лишь подчеркнули подвижнический характер вашей работы. Она стала олицетворением подлинной самоотверженности.

В сложной профессии, требующей особых знаний, большого опыта, душевных и физических сил, остаются лишь те, кто выбрал её по призванию. Гиппократ назвал преданность врачебному искусству любовью к человечеству. Вы дарите людям надежду и уверенность в завтрашнем дне, возвращаете радость бытия, а порой совершаете настоящее чудо.

В нашем крае многое сделано для эффективности медицинской помощи, укрепления кадрового потенциала здравоохранения. Модернизируется первичное звено системы, растёт оснащённость лечебно–диагностических учреждений новым оборудованием, разрабатываются дополнительные меры поддержки специалистов. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», строительство поликлиник, амбулаторий, ФАПов, работа «поезда здоровья» повышают доступность качественного здравоохранения в крае. У нас созданы высокотехнологичные медицинские центры, где ежегодно получают необходимую помощь тысячи пациентов, в том числе из других регионов.

Благодарим за неустанный труд всех врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров. Желаем вам неиссякаемой энергии, счастья, хорошего самочувствия, добрых событий и новых свершений!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края