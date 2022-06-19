День медицинского работника. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Норильска! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сфера здравоохранения — это сочетание колоссального труда, самоотдачи и широты человеческой души. Все, кто борется за жизни людей, помогает преодолевать болезни и подает руку помощи в трудный момент, являются обладателями больших сердец и образцами сострадания, чуткости и стойкости.

За период пандемии все мы ещё раз убедились в ценности вашего благородного труда. В это непростое время особенно ярко проявились ваш профессионализм, верность долгу и слову высокой клятвы. Каждый норильчанин благодарен вам за честное служение своему делу.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска