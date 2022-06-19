День медицинского работника. Поздравление от Александра Пестрякова

Уважаемые работники сферы здравоохранения и ветераны отрасли, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Несмотря на то что пандемия коронавируса отступила, меньше работы у вас не стало: ежедневно тысячи норильчан получают различные виды медицинской помощи в условиях стационара или амбулаторно. И это притом, что в сфере норильского здравоохранения по–прежнему острый кадровый голод. Тем не менее даже в таких экстремальных условиях ангелы в белых халатах оказывают необходимую медпомощь всем, кто в ней нуждается.

Долгие месяцы пандемии норильские врачи спасали жизни, не переставая при этом оказывать плановую медицинскую помощь. Ваш тяжелейший труд, уважаемые медики, заслуживает самого глубокого уважения и высших похвал.

От всех норильчан и от себя лично я благодарю вас за ежедневные подвиги и спасённые жизни, за вашу чуткость и неравнодушие к пациентам, за готовность круглосуточно трудиться, чтобы облегчить страдания больных. Пусть все ваши добрые дела вернутся вам сторицей. Здоровья вам, терпения, благодарных пациентов и спокойных дежурств!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска