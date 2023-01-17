19 января верующие отметят Крещение Господне

Праздник ежегодно отмечается 19 января по новому стилю. Праздник имеет четыре дня предпразднества и восемь — попразднества. Это дни, когда в богослужение входят молитвы, посвящённые событию.

В канун праздника в церквях проводят особую литургию, которая длиннее, чем в другие дни. Во время литургии читаются все отрывки Нового Завета, посвящённые празднику. Все верующие посещают утреннее и вечернее богослужения 18 января и праздничную литургию в день самого праздника.

В старину в канун праздника после утреннего богослужения наводили порядок в своих избах. А вечером шли на службу в церковь, после которой совершалось великое водосвятие. Это событие считалось особенно важным.

После вся семья пила святую воду, окропляла ею избу, скотину и хозяйственные постройки. Также было принято собирать крещенский снег и добавлять в корм лошадям, считалось, что так они будут меньше болеть, и курам, чтобы они раньше неслись. Также было принято бережно хранить свечи, принесённые со службы. Считалось, что если зажигать её во время грозы, она убережет дом от пожара.

В наши дни на Крещение также по всей стране проходят богослужения, а также крещенские купания. Для этого на водоёмах делают специальные проруби, а на площадях городов и посёлков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби даёт очищающую для души и тела силу.

Однако купание остаётся для верующих исключительно добровольным делом.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы — сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.

В Норильске в этом году 18 января, в канун Крещения Господня, в кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всем скорбящим Радость» в 08.00 пройдут Царские часы, Вечерня, Божественная литургия и освящение воды. В 17.00 верующих приглашают на Всенощное бдение. И в 23.30 — Часы (краткое богослужение).

19 января, в сам праздник, в 00.00 начнётся Божественная литургия и великое освящение воды. В 09.00 Божественная литургия пройдёт в храме Рождества Иоанна Предтечи. И в 17.00 - Божественное богослужение.