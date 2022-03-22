19 марта не стало нашего коллеги Ростислава Золотарёва

Последние годы Ростислав трудился в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля», его любимой темой было производство. Он знал его детально, изнутри, поэтому мог легко найти подход, расположить к себе героев репортажей и интервью. Ростислав умел как никто другой просто и интересно писать и рассказывать о сложных технических и производственных процессах, огромном промышленном потенциале «Норникеля». Из-под пера талантливого автора вышло множество ярких материалов о металлургических, горнорудных, обогатительных переделах «Норникеля». Ростислав - один из тех, кто видел, понимал и ценил красоту производства. Увлекаясь фотографией, он создал множество серий удивительных индустриальных образов и щедро делился своими наработками, знаниями, опытом.

Для коллег Ростислав всегда был надёжной опорой, помощником и другом, который в нужный момент поддержит, подскажет и сориентирует в сложной производственной повестке. Он обладал прекрасным чувством юмора, был всегда внимателен и дружелюбен, умел поднять настроение и сам ценил эти качества в людях.

Уход Ростислава Золотарёва - большая утрата для всего профессионального журналистского сообщества Норильска. Коллектив департамента общественных связей ЗФ «Норникеля», а также сотрудники редакции газеты «Заполярная Правда» глубоко скорбят о безвременном уходе коллеги и выражают соболезнования его родным, близким и друзьям.