На Таймыре прошёл отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Конкурсанты подошли к выполнению задания очень ответственно. Рисунки получились яркими и красочными. Жюри отобрали лучшую работу, которая примет участие в следующем этапе конкурса.

«Рассматривая рисунки детей, исходя из тех красок и деталей, которые подмечены, и тех цветов, которыми они раскрасили свои рисунки, могу сказать, что дети наших сотрудников действительно гордятся своими родителями и им, несомненно, интересна их профессия», - сообщил Дмитрий Олинчук.

Так, лучшим, по мнению жюри, стал рисунок семилетней Тани Петровой. Её работа называлась «Моя мама психолог». Татьяна дочь психолога ОМПО ГРЛС Таймырского ЛО МВД России Анны Петровой. Девочка учится в первом классе школы № 28, а в свободное от учёбы время посещает курсы детско-юношеского центра «Алькор», кружок «Радуга в ладошках».