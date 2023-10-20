Правительство Красноярского края сформирует план выполнения поручений президента РФ

Губернатор Михаил Котюков поручил краевому правительству в первоочередном порядке подключиться к выполнению поручений Президента РФ Владимира Путина. Документ сформирован по итогам совещания по вопросам социально–экономического развития Красноярского края. К совместной работе необходимо привлечь коллег из российского правительства, федеральных министерств, депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации от края. В перечень поручений президента вошли предложения, которые озвучил Михаил Котюков в ходе августовского совещания, посвящённого развитию региона. Глава государства поддержал все обозначенные губернатором инициативы. «Наша задача — в сжатые сроки вместе с правительством РФ сформировать предложения, которые найдут отражение в федеральном бюджете и инвестиционных программах государственных компаний», — сказал Михаил Котюков. Одна из важнейших тем — создание центрально–евразийского транспортного коридора, который соединил бы Красноярский край, другие российские регионы, Монголию и Западный Китай.

«Мы с президентом обсуждали, что эту инициативу можно серьёзно проработать в рамках Красноярского экономического форума — 2024. Нам предстоит сформировать экспертную площадку, где с коллегами из федеральных ведомств и организаций соседних регионов проведём все необходимые расчёты и представим обоснования», — отметил губернатор. Новой задачей, поставленной краю на федеральном уровне, стало утверждение краевой программы развития туризма. По мнению Михаила Котюкова, сфера туризма должна приобрести масштабы отрасли экономики — с рабочими местами, выстраиванием кооперационных и логистических цепочек, развитием инфраструктуры гостеприимства, народных промыслов. В этом году предстоит сформировать проект программы. Кроме того, необходимо проработать и инициировать внесение в федеральное законодательство изменений, которые предусматривают административную ответственность за негативное воздействие на окружающую среду.