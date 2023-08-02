Поздравление с Днём воздушно–десантных войск от Александра Пестрякова

2 августа свой праздник отмечает крылатая пехота России, те люди, для которых нет невыполнимых задач, которые являют собою пример безграничного мужества, честности, преданности Родине.

Принцип, которому следуют голубые береты, — «Никто, кроме нас!» — десятки лет является залогом успеха выполнения всех боевых задач. Миллионы россиян, служившие и в настоящее время проходящие службу в воздушно–десантных войсках РФ, 2 августа примут участие в праздничных мероприятиях, вспомнят боевых товарищей, сложивших головы в различных боях, поднимут тост за тех десантников, которые сейчас находятся на передовой.

Норильское братство в голубых беретах всегда активно участвует в общественной жизни города: они проводят встречи с подрастающим поколением, оказывают помощь ветеранам и пожилым людям, вносят свою лепту в обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов на фронт.

От всех норильчан и от себя лично хочу искренне поблагодарить десантников за то, что вы всегда там, где нужна помощь. В самых сложных условиях, при выполнении любых боевых задач вы не раз подтверждали своё право называться элитой российской армии, гордостью и надёжным щитом нашей Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, надёжных боевых товарищей, мира, добра и новых подвигов во славу Отечества!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска