Поздравление с Днём воздушно–десантных войск от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые десантники и ветераны воздушно–десантных войск, от всей души поздравляю вас с Днём ВДВ!

В историю нашей страны навечно вписаны героические подвиги десантников, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Голубые береты во все времена были образцом героизма, стойкости и беззаветной преданности Родине.

На плечах крылатой гвардии лежит важнейшая задача по укреплению обороноспособности и безопасности государства. Отрадно, что сегодня лучшие традиции ВДВ достойно продолжает молодое поколение.

Уверен, что все, кто прошёл школу мужества ВДВ, и далее будут свято хранить боевые традиции, верность Родине, присяге и боевому братству, с особым рвением защищать интересы своей страны.

В преддверии этого знаменательного дня искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачи, бодрости духа, верных и надёжных друзей рядом! С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска