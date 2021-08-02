2 августа — День воздушно–десантных войск

Уважаемые гвардейцы–десантники!

От всей души поздравляю вас с Днём воздушно–десантных войск.

Вот уже более 90 лет бойцы этого подразделения считаются элитой Вооружённых сил нашей страны и полностью оправдывают этот статус, эффективно решая любые, даже самые сложные задачи.

Вас отличает высокая боевая подготовка, сплочённость и взаимовыручка, отвага и героизм. Годами сложившиеся традиции боевого братства, верности и самоотверженности служат примером для новых поколений «крылатой пехоты».

Благодарю вас за доблестную службу, которую вы несли или продолжаете нести во имя Родины. За патриотическое воспитание и просвещение молодёжи Норильска, популяризацию лучших качеств, присущих военнослужащим.

Желаю вам и впредь оставаться такими же сильными, отважными, уверенными в себе людьми. Здоровья, семейного благополучия и удачи в делах. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска