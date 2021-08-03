2 августа отметили свой праздник «голубые береты»

Курсанты военно-патриотического клуба «Диверсант» на площади Памяти Героев у памятника «Воинам-десантникам» в торжественной обстановке принесли клятву верности Родине. Участникам клуба вручили благодарственные письма от местной общественной организации «Десантное братство». Также на мероприятии присутствовали представитель Норильской епархии Русской православной церкви диакон Константин Черненко.

Собравшиеся минутой молчания почтили память десантников, погибших при исполнении воинского долга, и возложили цветы к памятному знаку.