2 мая — Светлое Христово Воскресение

От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с праздником Святой Пасхи!

Это великое событие в православном календаре укрепляет веру, дарит надежду и радость, побуждает творить добрые дела.

Святая Пасха объединяет нас вокруг вечных духовных и нравственных ценностей, показывает значимость вековых традиций, которые являются опорой для людей в трудные моменты, придают сил.

Миллионы жителей планеты отметят в воскресенье этот праздник жизни и веры. В Норильске наряду с торжественными службами в храмах проводятся культурные и просветительские мероприятия, объединяющие горожан всех возрастов.

Желаю вам, дорогие норильчане, вашим родным и близким пасхальной радости, благополучия, здоровья, мира и всего самого доброго.

Дмитрий Карасев, глава города Норильска