2 марта отмечается День создания народных дружин

Дружинники ежедневно отправляются на городские улицы для поддержания правопорядка и безопасности граждан. Также они проводят совместные мероприятия с Норильским отделом МВД.

Дружинники обеспечены удостоверениями установленного образца, форменным обмундированием и нарукавными повязками.

Вступить в дружину могут все россияне старше 18 лет, несудимые, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника.

Для справки: первые добровольные народные дружины в Советском Союзе были созданы в 1958 году по инициативе рабочих Ленинграда. А 2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».