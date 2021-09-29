2 октября в Красноярском крае отметят Всемирный день сердца

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для участия в мероприятиях подобрана целевая аудитория, в которую вошли пациенты, переболевшие COVID-19.

С начала года в Красноярском крае переболело более 270 тысяч человек. И как правило, после перенесённого заболевания у многих граждан развивается постковидный синдром, характеризующийся появлением различной частоты симптомов жалоб, в том числе со стороны сердечнососудистой системы: утомляемость - 49,89%, одышка - 31,7%, тромбозы - 30%, боли в грудной клетке - 12,7% и др.

Для раннего выявления постковидного синдрома с 1 июля в регионе началась углублённая диспансеризация. Сегодня её прошли уже около трёх тысяч человек.

2 октября во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях края пациенты смогут пройти комплексное обследование. Им измерят уровень насыщения кислорода в крови, сделают тест с шестиминутной ходьбой для оценки функции сердечно-сосудистой системы, проведут спирометрию, возьмут общий, клинический и биохимический анализ крови, определят содержание Д-димеров в крови для оценки риска тромбозов.

Для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью будут проводиться школы здоровья.