20 июня — День медицинского работника. Поздравление Александра Пестрякова
20 июня — День медицинского работника. Поздравление Александра Пестрякова
Уважаемые медицинские работники Норильска и ветераны отрасли здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Многие из вас отмечают его на боевом посту, спасая жизни норильчан и оказывая им необходимую медицинскую помощь. Сегодня как никогда все мы осознаём важность труда людей в белых халатах — пандемия коронавируса заставила нас понять, как хрупка и непостоянна наша повседневность. И как важно развивать здравоохранение, поддерживать и оберегать тех, кто в круглосуточном режиме, рискуя собственным здоровьем, помогает нам победить ковид и справиться с другими недугами.
Норильских медиков от материковских коллег всегда отличала особая стойкость, умение за доли секунды принимать важнейшие решения, чтобы не дать чьей–то жизни угаснуть, готовность работать в экстремальных условиях, при этом оставаясь неизменно чуткими к чужой боли и беде. От всех норильчан позвольте поблагодарить вас за высочайший профессионализм, ваши победы в зачастую неравном бою с болезнями, за самоотверженность и преданность выбранному делу.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, спокойных дежурств и всегда благодарных пациентов!
Александр Пестряков,
председатель городского Совета Норильска