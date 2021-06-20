20 июня — День медицинского работника. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые работники медицинской сферы Норильска: доктора, медсёстры, медбратья, санитары и все, кто связал свою жизнь с сохранением здоровья и жизни людей, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали для себя, пожалуй, самую важную сферу деятельности, которая касается каждого человека на земле, независимо от его возраста и социального положения.

Вот уже второй год значимость ваших трудов, вашего профессионализма находится в первых строках тем, наиболее волнующих человечество. Усилия, которые вы ежедневно прикладываете в борьбе с пандемией коронавируса, самоотверженность, а порой и бесстрашие дорогого стоят.

К сожалению, вирус не обошёл стороной и наш город. Сейчас на каждом из нас лежит ответственность — сохранить не только собственные здоровье и жизнь, но и близких нам людей и общества в целом. В этом ключе ваша роль не менее высока. Вакцинация как способ защититься от COVID–19 идёт из ваших рук. Вам доверяют, вас ценят, ваш профессионализм внушает людям спокойствие и уверенность, что вирус будет побеждён.

И мы благодарим вас не только за эту борьбу, но и за каждодневный, непростой труд. И днём, и ночью к вам поступают сотни различных обращений от пациентов. Каждый из них доверяет вам, чтобы потом со всей искренностью сказать: «Спасибо, доктор».

Дорогие медицинские работники Норильска! Я желаю, чтобы слова благодарности звучали в ваш адрес как можно чаще, чтобы ваш труд ценили по достоинству и каждый рабочий день приносил удовлетворение.

От души благодарю вас за вашу работу. Счастья вам, терпения, оптимизма, благополучия в семьях и успехов во всех добрых начинаниях!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска