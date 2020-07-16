20 лет назад в Москве не стало нашего коллеги, журналиста Игоря Домникова

Он стал норильчанином в 1981-м. Приехал на Север из Томска, где родился 29 мая 1959 года, учился на филфаке Томского университета. Начинал в многотиражке «Норильский строитель», его заметили за острое и весёлое перо и пригласили в городскую газету. Норильчане называли его лучшим автором «Заполярной Правды», а потом - и созданной им общественно-политической газеты «69 градусов». В 1998-м он уехал в столицу, где работал редактором отдела спецпроектов в «Новой газете».

12 мая 2000 года на журналиста совершили покушение в подъезде его дома. Это случилось после того, как вышла серия его критических публикаций о вице-губернаторе Липецкой области Сергее Доровском. Не приходя в сознаниепосле зверского избиения, Игорь Домников через два месяца скончался в больнице. Коллеги поставили ему памятник в виде скрещенных журналистских перьев, образующих символический крест.

После многолетнего расследования были установлены организаторы и убийцы журналиста. Этих людей из преступной группировки приговорили к пожизненному сроку. В «Новой газете» продолжает действовать отдел спецпроектов, который назвали в честь Домникова. Коллектив редакции не забывает о матери Игоря, его жене и единственном сыне Александре. Подрастают и двое внуков, одного из них зовут, как и деда - Игорь Александрович Домников.

Журналисты «Заполярной Правды» навещают памятник Домникова на Люблинском кладбище Москвы.