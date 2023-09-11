20 новеньких саженцев высадили в парке «Озеро Долгое» сотрудники Таймырской топливной компании

Таймырская топливная компания (ТТК) известна в Норильске и на Таймыре как стратегический поставщик светлых и тёмных нефтепродуктов, а с 2009 года она занимается и экспортом потребителям газового конденсата. Деятельность компании охватывает широкую географию, в том числе, помимо Норильска и Дудинки, Мурманскую и Читинскую области. Обширный резервуарный парк позволяет компании круглогодично хранить и доставлять как собственные нефтепродукты, так и сторонних организаций (всего более 300 тысяч т в год). А лабораторный комплекс обеспечивает высокий стандарт качества хранимых и отпускаемых нефтепродуктов, уверяют в компании. Сегодня ТТК поставляет нефтепродукты добывающим, геологоразведочным, транспортным компаниям и муниципальным предприятиям. Ключевыми потребителями являются предприятия группы компаний «Норильский никель».

Свой юбилей компания решила отметить «зелёным» мероприятием, считая, что праздник должен быть не только у неё, но и у города.

Мария Неверова, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике ООО «ТТК», в своём поздравлении отметила, что деревья как люди, только более стойкие и терпеливые:

- Как и мы, они любят находиться в обществе себе подобных. Потому сегодня мы высаживаем два десятка новых саженцев, таким способом даря от лица ТТК людям тепло душевного общения. Ведь в этот парк многие приходят отдыхать, общаться и проводить время на воздухе.

Для посадки была выбрана ива пурпурная, 20 кустов доставили в город накануне спецрейсом из питомника древесно-декоративных культур Дивногорска. В народе это дерево зовётся красноталом или желтолозником из-за оттенка листвы и часто применяется для озеленения береговых линий, искусственных водоёмов или при формировании композиций кустарников. Что очень важно для Норильска, растение морозостойкое.

Алексей Яковлев, директор управления экологии, участвовавший в мероприятии, заметил, что такой способ празднования приятен не только компании, но и городу и гостям Норильска. Заодно это и командообразующее мероприятие по озеленению территории:

- Убеждён, что эти деревья будут много лет радовать всех нас. Верю, что таков только первый шаг компании в эконаправлении. Мы же готовы подключиться к заботе о саженцах, и совместными усилиями у нас получится сделать этот парк действительно прекрасным.

Первое дерево пригласили высадить почётных гостей - Елену Лебедеву, советника главы Норильска, и Алексея Яковлева. Для участников мероприятия заранее подготовили лунки, осталось лишь водрузить деревце на законное место, присыпать землёй, полить и пожелать ему хорошего роста на норильской земле. Чтобы поучаствовало как можно больше желающих от разных подразделений компании, каждое дерево высаживали несколько человек. Так что почти все подразделения ТТК приложили руку к эконачинанию: блок управления делами, отдел производственного контроля, служба качества нефтепродуктов и направление коммуникаций, цех автозаправочных станций, отдел ремонтов, коллективы кайерканской, норильской и дудинской нефтебаз и другие.

Сами сотрудники ТТК, участвовавшие в акции, не считают подобный способ отмечать юбилей нестандартным. Например, Сергей, представитель компании, говорит, что экология сегодня – основная на повестке дня в компании:

- Мы одна из тех компаний, которая стремится к безопасности при соблюдении «зелёных» правил. Так что, уверен, все наши сотрудники понимают важность подобных начинаний. Нам не пришлось даже искать желающих поучаствовать, люди откликались сами. Могу точно сказать, что это не последняя наша акция.

Под занавес мероприятия волонтёры ТТК установили памятную табличку с информацией о деревьях, где также указано, что эта зелёная зона является подарком городу в честь 20-летия компании.