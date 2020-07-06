2020 год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории России

Первое полугодие 2020 года стало самым тёплым в истории метеонаблюдений, а средняя температура за год точно окажется в десятке самых теплых показателей, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Понятно, что он войдёт в десятку самых тёплых, но на каком месте – сложно пока сказать", - отметил учёный.

Синоптик напомнил, что первое полугодие оказалось самым тёплым в России за 130 лет температурных наблюдений.