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2020 год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории России

2020 год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории России

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2020 год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории России

2020 год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории России

Первое полугодие 2020 года стало самым тёплым в истории метеонаблюдений, а средняя температура за год точно окажется в десятке самых теплых показателей, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Понятно, что он войдёт в десятку самых тёплых, но на каком месте – сложно пока сказать", - отметил учёный.

Синоптик напомнил, что первое полугодие оказалось самым тёплым в России за 130 лет температурных наблюдений.

Фото Денис Кожевников
6 июля в 13:29 720
погода
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