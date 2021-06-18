21 июня стартует исследовательская экспедиция по посёлкам Таймыра

Старт будет дан в Хатанге. Оттуда исследователи отправятся по маршруту — Жданиха — Сындасско — Попигай — Кресты — Новая — Хета — Катырык — Волочанка — Усть-Авам. По пути они будут собирать материалы об образе жизни, быте, традициях и обычаях коренных этносов. Возможно, удастся найти свидетельства проживания в посёлках старожильческого русского населения, обосновавшегося на Таймыре в XVI-XVIII веках. Возможно, собранные материалы помогут заполнить белые пятна в истории старожильческого русского населения, проследить взаимопроникновение культур и выявить общие тенденции.

Кроме того, участникам экспедиции предстоит оценить туристический потенциал удалённых таймырских посёлков, понять, какие инструменты могли бы способствовать налаживанию регулярного турпотока, который поможет сохранить богатство культур и промыслов.

Также по итогам экспедиции будет подготовлена новая коллекция одежды и аксессуаров «СЕВЕР», сочетающая традиционные мотивы и современные подходы.

Подробнее о задачах экспедиции и ожиданиях от неё участники расскажут на встрече, которая состоится в воскресенье, 20 июня, в 14.00 в холле «Северного города» (Комсомольская, 33а).

Присоединиться могут все желающие после предварительной регистрации.