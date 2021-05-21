21 мая – Всероссийский День полярника

Выбор дня празднования связан с датой открытия в Арктике первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» 21 мая 1937 года. Именно в этот день советский лётчик Михаил Водопьянов на самолёте АНТ-6 во время первой высокоширотной советской экспедиции «Север» впервые в мире совершил посадку на лёд в районе Северного полюса, опять же впервые применив тормозной парашют. Самолёт Водопьянова доставил группу зимовщиков, которые организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1). За это лётчик был награждён вторым орденом Ленина. Мог бы получить Золотую звезду, но статуса дважды Героя Советского Союза в то время ещё не существовало.

В 2012 году с инициативой учреждения праздника выступил член Совета Федерации, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров. Вопрос об учреждении Дня полярника был задан президенту РФ в ходе прямой линии 25 апреля 2013 года. Его поднял вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов. Тогда Владимир Путин ответил шуткой: «Начинайте отмечать, а мы подпишем».

Сегодняшнюю международную деятельность в арктическом регионе называют вторым освоением Арктики. Без сомнения, тон в этой работе задаёт Россия как исторически один из основных покорителей территории.

Развитие технологий, экономическая и геополитическая обстановка в мире заставили по-иному взглянуть на потенциал северных территорий, арктических морей и транспортных путей в Арктике. За эти богатства сегодня разворачивается нешуточная борьба в регионе, однако Россия по всем признакам была и остаётся в Арктике гегемоном, хотя от международного сотрудничества здесь не отказывается.