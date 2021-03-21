21 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового

обслуживания и жилищно–коммунального хозяйства города

Норильска, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы работаете в разных сферах, но все они связаны с обеспечением комфорта жизни людей. Перед вами стоят очень серьёзные задачи, с которыми вы ежедневно справляетесь. Ведь именно вы обеспечиваете стабильную работу коммунальных систем, занимаетесь содержанием и ремонтом жилого фонда, наведением порядка на улицах.

У нас большие планы на будущее Норильска. Сфера услуг в городе развивается: внедряются новые формы работы, улучшается культура обслуживания населения, появляются предприятия торговли и общественного питания в шаговой доступности, расширяется ассортимент товаров.

Масштабное преображение ждёт Норильск и в части жилищно–коммунального хозяйства: это реализация программы реновации и благоустройство территории. Сфера ЖКХ — это в целом серьёзный вызов. Именно поэтому мы выражаем особое уважение тем, кто работает профессионально, на совесть.

И мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственное отношение к делу помогут и дальше успешно справляться с задачами социально–экономического развития города.

От всей души желаю вам новых успехов в ответственной и нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска