21 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые работники сферы торговли, обслуживания населения и жилищно–коммунального хозяйства города Норильска, примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы — те самые бойцы невидимого фронта, чья повседневная работа зачастую никому не видна. Но стоит вам перестать её выполнять, как наша жизнь, я уверен, превратится в хаос. То, что мы сегодня принимаем как должное, — тепло, свет и вода в наших домах, обилие товаров и услуг на любой вкус — ещё несколько десятков лет назад могло показаться невероятным. А сейчас это наша повседневность. И мы справедливо хотим, чтобы качество оказываемых услуг только улучшалось. Это зависит не только от вас, но и от каждого из нас, ведь относясь с уважением к чужому труду, особенно к работе тех, кто трудится в сфере обслуживания и ЖКХ, мы делаем наш город лучше, красивее и приятнее для жизни.

Эта зима для норильчан выдалась особенно сложной — и снегопады сильные были, и долгие морозы, от которых мы отвыкли за последние годы. Всё это не могло не отразиться на жизни в городе. Но благодаря вашим усилиям, снежного коллапса, как в других городах, или перебоев с предоставлением коммунальных услуг у нас не произошло. И это целиком и полностью ваша заслуга.

От лица всех норильчан и от себя лично благодарю вас за то, что в любых климатических условиях мы чувствуем себя комфортно дома и на работе, за ваш высокий профессионализм и стремление повышать качество предоставляемых услуг.

Желаю вам здоровья, терпения, побольше спокойных дней, финансового благополучия, уважения и благодарности от норильчан за ваш труд!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета депутатов