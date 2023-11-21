Поздравление с Днём работника налоговых органов РФ от Александра Пестрякова
Поздравление с Днём работника налоговых органов РФ от Александра Пестрякова
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы России! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня ФНС является одной из важнейших структур нашей страны, ведь именно благодаря работе налоговиков обеспечивается пополнение государственной казны. Применимо к бюджету Норильска эта цифра составляет несколько миллиардов рублей, которые помогают нам выполнять многие социальные задачи.
В налоговой инспекции нашего города трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые чётко контролируют соблюдение всех норм профильных законов и своевременное поступление налоговых сборов и платежей в бюджеты всех уровней. Несмотря на то что оказание многих услуг сейчас происходит онлайн, многие горожане всё же предпочитают личное общение с налоговым инспектором — сотни норильчан ежедневно приходят к вам за оперативной и грамотной консультацией.
Благодарю вас за высокий профессионализм, безукоризненную работу, верность выбранному делу и неравнодушное отношение к Норильску и норильчанам. Здоровья вам, семейного благополучия, карьерного роста и воплощения в жизнь всех планов!
Александр Пестряков,
председатель городского Совета Норильска