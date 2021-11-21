21 ноября - День работника налоговых органов РФ. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые работники налоговой службы, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Соблюдая лучшие традиции ведомства, вы следуете современным тенденциям, используете новые технологии и находитесь в непрерывном совершенствовании своей сферы деятельности.

Значимость вашей работы отражается на качестве жизни норильчан, на процветании всего города, защите его интересов. Участвуя в формировании бюджета различных уровней, налоговая служба была и остается фундаментом в деле развития нашей страны и отдельно взятого города, родного Норильска.

Я благодарен вам за ваши знания, опыт, неиссякаемый интерес к работе, ответственность и чёткое выполнение повседневных задач.

Искренне желаю дальнейших профессиональных успехов, достижения новых целей, удовлетворения от проделанной работы. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.

Будьте здоровы, любимы, полны сил вдохновения. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска