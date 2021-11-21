21 ноября - Всемирный день телевидения. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники телевизионных каналов Норильска, примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы наполняете информационное пространство самыми свежими, актуальными новостями. Помогаете норильчанам увидеть весь спектр происходящих в городе событий с разных сторон. В силу удалённости Норильска от других территорий, нам особенно важно своевременно получать интересующую информацию. И, хотя в современном мире существует масса средств и возможностей оценить происходящее вокруг, телевидение было и остаётся одним из самых популярных источников информации.

Я от всей души желаю телеканалам Норильска дальнейшего развития и высоких рейтингов, а работникам – здоровья, нескончаемого вдохновения, интересных тем для сюжетов и передач, профессионального задора и новых достижений.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска