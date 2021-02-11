2100 норильских школьников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Всего же в России, по данным Рособрнадзора, это испытание прошли 1 миллион 431 тысяча учащихся 9-х классов. Отметим, что на этом экзамене проверяются не столько знания, сколько речевые и коммуникативные умения. И от того, насколько успешно ребёнок справится с заданиями, зависит, будет ли он допущен к государственной итоговой аттестации.

- Все экзамены сегодня сдаются письменно, и только собеседование — устно, и именно это даёт возможность понять, умеет ли ребёнок выражать свои мысли, говорит ли он грамотно, оценить, как он выстраивает свою речь, — пояснила Ирина Свиридова, замначальника отдела организации и мониторинга общего образования управления образования. — Собеседование стало обязательным в последние три года. Норильские школьники обычно демонстрируют хорошие результаты. Самое сложное — справиться с волнением, поверить в себя и свои силы, и в этом ученикам традиционно помогают школьные психологи, учителя и родители.

Состоит экзамен из четырёх частей. Первая — чтение текста об интересных и известных людях России. Второе задание — пересказ прочитанного текста. Подойти надо творчески, включив в пересказ те или иные цитаты. Третья часть — монолог на одну из трёх предложенных тем. И заключительный этап — диалог: экзаменуемый общается с экзаменатором, отвечает на те или иные вопросы. На всё это ученику даётся в среднем 15 минут. Учащийся с ограниченными возможностями здоровья может проходить испытание на 30 минут дольше. В Норильске сегодня 53 девятиклассника с ОВЗ, из них шестеро обучаются на дому, в стенах своей же квартиры они проходят собеседование и будут сдавать ГИА.

Собеседование проводит психолог школы, вожатый или педагог, преподающий любой предмет, кроме русского языка и литературы. Наблюдает за беседой и оценивает умение ученика общаться как раз учитель русского языка и литературы. Также ведётся аудиозапись собеседования. Эту запись потом могут запросить прослушать как сам ученик, так его родители. Но таких случаев в Норильске не было. Для выпускников, не прошедших данное испытание, либо отсутствующих по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения экзамена — в этом году это 10 марта и 17 мая.

Как рассказала Ирина Свиридова, в Норильске во всех школах собеседование проводилось очно. И лишь в гимназии № 5 20 учеников одного из девятых классов, закрытого на карантин, сдавали экзамен дистанционно: экзаменатор-собеседник и эксперт-оценщик, находясь в школе, вели с каждым учеником онлайн-беседу на платформе Zoom. Процесс общения снимался на камеру.

- Руководство гимназии № 5 очень хорошо подготовилось к проведению экзамена дистанционно, — подчеркнула Ирина Свиридова. — Тем ребятам, у кого не было ноутбуков и компьютеров, их раздали. Каждому ребёнку назначили своё время выхода в эфир. Конференции велись из двух аудиторий. Всё проходило чётко и слаженно. И педагоги, и ученики с поставленными задачами справились успешно.

В конце мая девятиклассникам предстоит сдать два обязательных для получения аттестата экзамена — по русскому языку и математике. Экзаменов на выбор в этом году не будет, однако будет одна контрольная по одному из предметов, который выберет сам выпускник. И писать её он будет в своей родной школе, в присутствии своих же учителей.

Впечатлениями от первого этапа ГИА и планами на будущее с «Заполярной Правдой» поделилась ученица 9«А» класса гимназии № 5 Милана Залуцкая:

- Очень страшно сидеть и ждать, когда подойдёт твоя очередь зайти в кабинет. Именно ожидание вселяет ужас, непрерывно думаешь, справишься ли ты, вообще сможешь ли хоть одно слово произнести. Но в итоге собираешься и выполняешь. Задания не сложные, даже интересные. Мне нужно было описать картинку, на которой была изображена ловля рыбы, а затем рассказать о своей самой запоминающейся рыбалке, но я на ней ни разу не была... Пришлось выдумывать. И теперь мне очень хочется хоть раз на самом деле порыбачить. И ещё я поняла, что очень важно уметь общаться, уметь правильно выстраивать свою речь, и помочь в этом могут хорошие книги, но времени читать сейчас совсем нет — очень много уроков. В десятом классе я планирую находить время для знакомства с художественной литературой, так как это расширяет кругозор, учит анализировать, что в дальнейшем очень пригодится.

С профессией ещё не определилась. Зато решила, какие экзамены буду сдавать после 11-го: точно обществознание и либо английский язык, либо историю.