21-летнему норильчанину грозит срок за контрабанду наркотиков

Норильчанин действовал с сообщником. Во время оперативно-разыскных мероприятий таможенники выявили посылку из Китая, в которой находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза определила его как сильнодействующее вещество прегабалин, имеющий противоэпилептические свойства и вызывающее эйфорию, общим весом 988 граммов.

При содействии сотрудников местного ОМВД таможенники задержали 19-летнего парня, получившего посылку, а также 21-летнего организатора заказа.

В отношении организатора поставки возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.