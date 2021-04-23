22 апреля на базе Норильского государственного индустриального института прошло ток-шоу «Моя траектория»

В ток-шоу приняли участие Дмитрий Дубров, ректор Норильского государственного индустриального института; Игорь Беляев, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий НГИИ; Елена Фадеева, начальник отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля»; Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля»; а также Роман Кулян, заместитель директора Агентства развития Норильска по направлению «инвестиции и развитие бизнес-среды», кандидат экономических наук, доцент кафедры «экономика, менеджмент и организация производства». Модератором выступила Елена Каденкова, эксперт проекта «Перемена».

Дмитрий Дубров рассказал, что НГИИ пользуется популярностью не только у жителей Норильска, но и у иногородних, так как трудоустройство после его окончания практически стопроцентное. Сейчас в вузе около 40 студентов из других городов. Количество бюджетных мест за четыре года увеличилось почти в 2,5 раза. В программу развития вуза включены самые приоритетные направления: горное дело, строительство, изучение мерзлоты, экология, а также новое направление — IT—технологии.

«Думаю, в этом году НГИИ станет арктическим университетом. Уже сейчас подготовлены все необходимые документы. Более того, 4 марта Владимир Потанин одобрил финансирование реконструкции здания института и строительство ещё одного кампуса, который будет состоять из гостиницы для преподавателей и современного общежития для студентов», — поделился Дубров.

Игорь Беляев рассказал, что сам когда-то был студентом НГИИ, а теперь с большим удовольствием преподает в своей альма-матер. А Роман Кулян рассказал о местах, которые можно посетить в городе, ведь студенческая жизнь состоит не только из пар.

Елена Фадеева подчеркнула, что сотрудничество компании «Норникель» с НГИИ исчисляется десятилетиями. Взаимодействие с вузом ведётся по нескольким направлениям: приём на практику студентов, содействие в развитии материально-технической базы, кроме того, преподавательский состав вуза регулярно проходит стажировку на предприятиях «Норильского никеля». Также она рассказала, что в компании ежегодно реализуется около 40 инвестиционных проектов по расширению действующего производства, внедрению новых производственных мощностей, изменению технологии производства — и это обеспечивает стабильное формирование новых рабочих мест.

В заключение Наталья Дунаева рассказала о том, что «Норникель» как социально ответственная компания заинтересован в том, чтобы люди могли реализовать себя не только в производственной деятельности, но и за её пределами. Так, уже много лет реализуется благотворительная программа «Мир новых возможностей», которая предполагает два варианта участия: пассивное — в мероприятиях, которые организуются активистами, либо активное — создание собственной команды. В рамках этой программы проходят такие крупные проекты, как большой городской праздник «Пикник» и ежегодный фестиваль науки.

«Кроме того, в компании действует программа корпоративного волонтёрства. Некоторым интересно работать в приюте для бездомных животных, другим — с детьми, которые находятся в интернатах и детском доме. А летом у нас проходит очень масштабный волонтёрский проект экомарафон «ПонесЛось!». Команды-участницы формируются на предприятиях в партнёрстве с некоммерческими организациями и активными горожанами. Эти команды выполняют ряд заданий, а в конце — реализуют свой экопроект», — закончила Дунаева.