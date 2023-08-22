Поздравление с Днём Государственного флага Российской Федерации от главы города Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане! Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Во все эпохи флаг Российского государства олицетворял собой могущество и историческое величие нашей державы, силу духа русского народа, его единство. Легендарный триколор окружён многовековой славой. Он венчал великие победы, научные открытия, культурные достижения и другие важные события в жизни страны.

Государственный флаг объединяет представителей всех национальностей, социальных групп, политических партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну сильным и независимым государством. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, олицетворяет величие и могущество нашего Отечества.

Праздник Дня флага даёт нам возможность почувствовать себя частью великой державы, вспомнить выдающихся соотечественников, среди которых немало норильчан и жителей региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы!

В наших сердцах всегда будет жить чувство гордости за свою Родину, свой народ и родной город! И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска