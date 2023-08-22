Поздравление с Днём государственного флага Российской Федерации от Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане, 22 августа наша страна отметит праздник одного из главных символов государственности — День флага Российской Федерации.

Бело–сине–красный триколор, украшающий множество зданий в нашей стране, объединяет многовековую историю великой России и всех нас. Несмотря на то что существуют различные трактования значений цветов на государственном флаге РФ, трёхцветное полотнище неизменно символизирует гордость за Родину, сохранение национальных традиций и безоговорочный патриотизм, присущие всем жителям нашей страны.

Пронесённое через века знамя, овеянное славой и подвигами многих поколений россиян, олицетворяет собою единство и стойкость нашего народа. Искренне желаю вам, дорогие норильчане, всегда чтить память предков, с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и малой родиной. Здоровья вам, добра и счастья!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска