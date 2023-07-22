Поздравление от главы города Дмитрия Карасева с Днём работника торговли

Уважаемые работники и ветераны торговли! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Норильск — уникальный город Заполярья. Низкие температуры и удалённость от центра страны вносят свои коррективы в развитие торговли на северной территории. Однако в нашем городе работает множество предприятий торговли, услуг и общественного питания, которые достойно обеспечивают норильчанам комфортную и разностороннюю жизнь.

Профессия работника торговли требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и умения работать с людьми — быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.

Благодаря вашим стараниям, качество и культура обслуживания повышается, ассортимент промышленных и продовольственных товаров становится разнообразнее, привлекательность торгового сервиса увеличивается, в работу внедряются современные и эффективные методы торговли, привлекающие всё больше покупателей.

В этот день от всей души хочу выразить ветеранам торговли и всем работникам этой отрасли благодарность за качественное выполнение обязанностей и внимательное отношение к клиентам.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска