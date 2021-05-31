22 июня - День памяти и скорби

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби в 12.15 всероссийской минуты молчания.

В эту минуту будет объявлен перерыв в теле- и радиовещании, работе мест массового пребывания граждан - торгово-развлекательных центров, объектов торговли, учреждений сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, бытовых услуг и обслуживания населения. На объектах транспортной инфраструктуры произойдёт кратковременная остановка личного, грузового и общественного транспорта.