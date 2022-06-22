Обращение главы города Дмитрия Карасева ко Дню памяти и скорби

Уважаемые норильчане!

В истории нашей Родины есть особые даты, которые остаются для нас священными, несмотря на прошедшие годы. 22 июня 1941 года всегда будет в памяти людей символом невосполнимых потерь и боли.

В этот день мы скорбим по всем, кто отдал свою жизнь, защищая честь и независимость нашей страны в одной из самых кровопролитных и беспощадных войн. Миллионы советских солдат и мирных жителей, замученных в фашистской неволе, кровью и потом вымостили нам дорогу в светлое и свободное будущее.

Память об их подвигах и героизме мы пронесём сквозь годы и сохраним в веках. На примере несокрушимого мужества и безоговорочной веры в победу воспитаем наших детей и внуков. Как говорил филолог Дмитрий Лихачев: «Хранить память, беречь память — это нравственный долг перед самим собой и перед потомками».

Вечная память погибшим! Низкий поклон и бесконечная благодарность ныне живущим участникам войны и труженикам тыла, всем, кто в неравной схватке с врагом отстоял страну во имя жизни, мира и добра!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска