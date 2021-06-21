22 июня — День памяти и скорби

22 июня 2021 в 14.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», в 16.15 будет объявлена минута молчания. Помимо этого, в районах Большого Норильска будут проводиться памятные мероприятия.

В Центральном районе в Публичной библиотеке в 15.00 начнётся исторический час «Норильск в годы Великой Отечественной войны». А в библиотеке № 4 по адресу: Солнечный проезд, 2, в 15.15 состоится литературно-исторический час «Во славу Отечества». В кинокомплексе «Родина» пройдёт показ тематических художественных фильмов: «Воздушный извозчик» — в 16.00, «Жила-была девочка» — в 17.30, «Иваново детство» — в 19.00, вход по пригласительным билетам.

В Талнахе также пройдут тематические мероприятия. В КДЦ им. Высоцкого в 11.00 состоится торжественная программа «День памяти и скорби», а также показ художественного фильма «Солдатик». А в 15.00 в виртуальном зале Талнахской городской библиотеки по адресу: ул. Диксона, 9, Красноярский театр оперы и балета покажет спектакль «Ленинградская симфония».

В Кайеркане в КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнётся информационно-познавательная программа «По страницам памяти». А в 15.30 в зрительном зале покажут художественный фильм «Завтра была война».