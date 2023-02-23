Поздравление с Днём защитника Отечества от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые норильчане! Искренне поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести и славы России. Во все времена в мужчинах ценились смелость, сила, решительность, способность защитить свою семью и свою Родину.

Самые искренние слова благодарности в этот день — ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу свободу и независимость, и тем, кто в данный момент обеспечивает безопасность нашего государства и его граждан. Их мужество, самоотверженность и героизм служат примером подрастающему поколению.

В этот день мы с гордостью отдаём дань уважения и вспоминаем норильчан, которые внесли огромный вклад в защиту Родины трудовыми заслугами, работая в недрах рудников и у плавильных печей. Подтверждением их героического подвига является заслуженное почётное звание «Город трудовой доблести», полученное нашим городом.

От всей души желаю жителям Норильска побед во всех начинаниях, смелых решений, выполнения любых, даже самых сложных задач. Мира, надёжного семейного тыла и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска