23 февраля — День защитника Отечества. Поздравление Александра Пестрякова

Уважаемые мужчины Большого Норильска,

от всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник на протяжении истории нашей страны имел множество разных названий, но всегда был связан с ратными подвигами наших соотечественников, с главным предназначением любого мужчины — защищать свой дом, свою семью, свою Родину. Сейчас, в мирное время, День защитника Отечества не утратил своей актуальности, ведь каждый из нас ежедневно оберегает покой своих близких — кто–то на воинской службе, кто–то на «гражданке», даря родным ощущение спокойствия, защищённости, уверенности в завтрашнем дне.

В этот праздничный день искренне желаю вам, чтобы вам никогда не пришлось защищать своих родных и близких с оружием в руках, чтобы ваш ежедневный труд делал вашу жизнь стабильной, комфортной и интересной. Пусть вас никогда не покидает уверенность в себе и своих силах, здоровье никогда не подводит, рядом всегда будут надёжные друзья и партнёры. Добра и мира вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета депутатов