23 февраля — День защитника Отечества. Поздравление Дмитрия Карасева, главы города Норильска

Дорогие норильчане!

Примите самые искренние поздравления с одним из самых

почитаемых в нашей стране праздников — Днём защитника Отечества!

Этот праздник хранит память о героизме наших солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые всегда останутся примером доблести и истинного мужества. Эти качества помогали в самые трудные годы и стали решающими в Великой Отечественной войне. И сегодня наше государство делает всё для того, чтобы армия, флот, Военно–космические силы были мобильными и подготовленными, способными ответить на любые угрозы.

Каждый житель нашей страны может считать этот праздник своим. Любой россиянин, даже если он никогда не приносил присягу, — защитник Отечества. Поэтому сегодня я поздравляю не только военнослужащих, но и всех норильчан, каждому из которых приходится стоять на защите страны, города, своего дома или интересов своей семьи. Важно, что нам на смену подрастает достойное поколение — это юнармейцы, участники патриотических клубов, студенты и школьники с активной жизненной позицией. От всей души благодарю всех педагогов, наставников за огромный вклад в военно–патриотическое воспитание молодёжи, организацию памятных мероприятий, которые имеют для нас большое значение.

Отдельно хочу сказать большое спасибо ветеранам. Вы и ваши соратники вынесли на своих плечах всю тяжесть военных и послевоенных лет. И сегодня вы остаётесь в строю, показываете пример и учите нашу молодёжь искренне любить Родину. Благодаря вам над нашими головами мирное небо, поэтому мы ценим каждый момент своей жизни. Вечная память тем, кого уже нет с нами. Низкий вам поклон.

Дорогие норильчане! Уважаемые защитники, пусть вам всегда сопутствует удача, а все преграды будут преодолимы. Желаю вам мира, тепла и крепкого здоровья!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска